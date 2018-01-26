Хорватия обвинила Сербию в фальсификации истории в целях пропаганды

Экспозиция была подготовлена без участия представителей хорватского мемориального комплекса Ясеновац.

Хорватия обвинила Сербию в фальсификации истории в целях пропаганды
Фото: Справка Информ

Хорватия обвинила Сербию в фальсификации истории в пропагандистских целях из-за организованной Белградом в ООН в Нью-Йорке выставки, посвященной Холокосту.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Сербы, в частности, показали лагеря смерти Второй мировой войны, создававшиеся тогдашним фашистским режимом Хорватии.

Как заявила глава МИД Хорватии Мария Пейчинович Бурич, экспозиция была подготовлена без участия представителей хорватского мемориального комплекса Ясеновац.

"Мы выражаем глубокое уважение ко всем жертвам режима Усташи и мы осуждаем все его преступления, особенно преступления, совершенные в лагере Ясеновац, - заявила она. - Из уважения к жертвам мы считаем абсолютно неприемлемым использовать страдания в Ясеноваце в целях пропаганды или ежедневной политики".

Выставка была создана к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января и финансируется постоянным представительством Сербии при ООН.

"Ясеновац - это, пожалуй, худший пример зверских убийств в Европе... Даже нацисты были напуганы", - заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Лагерь Ясеновац существовал в 1941-1945 гг. и управлялся Независимым государством Хорватия - марионеточным государством, управляемым режимом Усташи и союзниками нацистов. Сербы, евреи, цыгане и хорваты, которые выступали против режима, были заключены и убиты там. Некоторые хорватские историки говорят, что в лагере погибли от 80 тыс. до 100 тыс. человек. Некоторые сербские историки утверждают, что их количество составляет около 600 тыс.


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