В Украину прибыли еще 50 канадских военных
Миссия стала самой многочисленной за все время работы.
В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных, написал посол Канады в Украине Роман Ващук в твиттере.
"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Минобороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - отметил дипломат.
По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.
Напомним, в 2015 году Канада направила 200 инструкторов в Украину. Они проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Мандат миссии недавно был продлен до конца марта 2019 года.
Канадские военные инструкторы подготовили уже более 5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.
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Политика
26.01.2018 14:29