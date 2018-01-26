В Украину прибыли еще 50 канадских военных

Миссия стала самой многочисленной за все время работы.

В Украину прибыли еще 50 канадских военных
Фото: twitter.com/LColKrisReeves

В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных, написал посол Канады в Украине Роман Ващук в твиттере.

"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Минобороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - отметил дипломат.

По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.

Напомним, в 2015 году Канада направила 200 инструкторов в Украину. Они проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Мандат миссии недавно был продлен до конца марта 2019 года.

Канадские военные инструкторы подготовили уже более 5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.


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