Испания выдворила посла Венесуэлы
Мадрид зеркально ответил на действия Каракаса.
Испания объявила персоной нон-грата посла Венесуэлы в стране в ответ на аналогичный шаг официального Каракаса.
Об этом заявил спикер правительства Испании Иниго Меднез де Виго, передает агентство Рейтер.
Ранее сегодня Венесуэла заявила о выдворении испанского посла, объяснив свое решение "длительной агрессией и регулярным вмешательством" Испании во внутренние дела страны.
Несколькими днями ранее ЕС расширил санкции против Венесуэлы, включив в "черный список" семь членов правительства Мадуро за нарушения ими прав человека и злоупотребления демократией. Испания была одним из лоббистов введения этих ограничительных мер.
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