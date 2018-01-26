Испания выдворила посла Венесуэлы

Мадрид зеркально ответил на действия Каракаса.

Фото: Европортал

Испания объявила персоной нон-грата посла Венесуэлы в стране в ответ на аналогичный шаг официального Каракаса.

Об этом заявил спикер правительства Испании Иниго Меднез де Виго, передает агентство Рейтер.

Ранее сегодня Венесуэла заявила о выдворении испанского посла, объяснив свое решение "длительной агрессией и регулярным вмешательством" Испании во внутренние дела страны.