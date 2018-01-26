НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства

Нацагентство вышло за рамки своих полномочий, считают в бюро.

НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что рекомендации Национального агентства по предотвращению коррупции не возбуждать уголовные производства по статьям "Декларирование недостоверной информации" и "Незаконное обогащение", пока НАПК не проведет проверку, противоречат законодательству и не могут быть применены.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что 8 декабря НАПК выпустило разъяснения, которыми установило несколько условий для начала расследований по ст. 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса. По мнению агентства, следователь не может начать досудебное расследование, пока НАПК не проведет полную проверку декларации и не установит по результатам такой проверки фактов нарушения антикоррупционного законодательства. Установленные факты, к тому же, должны быть отражены в решении НАПК, составленном по результатам такой проверки.

НАБУ считает, что НАПК не только вышло за пределы своих полномочий, пытаясь изменить определенный Уголовным процессуальным кодексом порядок начала досудебного расследования, но и фактически переняло полномочия Конституционного Суда Украины.

Также отмечается, что в 2017 году от НАПК к НАБУ поступило лишь четыре вывода по результатам проверок, в которых выявлены признаки уголовного коррупционного правонарушения, в то время как от общественных организаций и СМИ поступили десятки заявлений и обращений о возможном незаконном обогащении чиновников или внесении ими недостоверной информации в электронную декларацию.

Также подчеркивается, что законодательством не предусмотрены полномочия НАПК о предоставлении разъяснений.

"Таким образом, разъяснение НАПК противоречит требованиям действующего законодательства и не может быть применено в практической деятельности правоохранительных органов Украины", - отметили в бюро.

НАБУ считает, что разъяснения агентства могут способствовать коррумпированным чиновникам в уклонении от уголовной ответственности.

Напомним, 14 ноября бывший руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что глава НАПК и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. По ее словам, агентство стало полностью подконтрольно Администрации президента.


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