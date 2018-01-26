Саакашвили возобновит шествия за отставку Порошенко
Политик намеревался ездить по регионам, но ночной арест этому мешает.
Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили анонсировал возобновление шествий за импичмент президента Петра Порошенко.
Об этом он сказал в зале заседаний Апелляционного суда Киева после оглашения новой меры пресечения.
"Я объявляю, что мы будем продолжать марши за отстранение Порошенко от власти. В ближайшие дни мы объявим о начале массовых акций с целью отстранения и смены власти барыг в Украине", - заявил он.
Саакашвили считает решение отправить его под ночной домашний арест несправедливым и направленным на препятствование его политической деятельности.
Он добавил, что 27 января он планировал посетить Винницу, а 28 января - Львов, однако, учитывая решение суда, у него не будет возможности покинуть Киев.
Напомним, в пятницу Апелляционный суд Киева отправил Михаила Саакашвили под ночной домашний арест. Саакашвили обязан находиться по месту проживания с 22:00 до 7:00.
19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников.
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26.01.2018 14:28