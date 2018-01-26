Саакашвили возобновит шествия за отставку Порошенко

Политик намеревался ездить по регионам, но ночной арест этому мешает.

Фото: Сергей Нужненко

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили анонсировал возобновление шествий за импичмент президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в зале заседаний Апелляционного суда Киева после оглашения новой меры пресечения.

"Я объявляю, что мы будем продолжать марши за отстранение Порошенко от власти. В ближайшие дни мы объявим о начале массовых акций с целью отстранения и смены власти барыг в Украине", - заявил он.

Саакашвили считает решение отправить его под ночной домашний арест несправедливым и направленным на препятствование его политической деятельности.

Он добавил, что 27 января он планировал посетить Винницу, а 28 января - Львов, однако, учитывая решение суда, у него не будет возможности покинуть Киев .

Напомним, в пятницу Апелляционный суд Киева отправил Михаила Саакашвили под ночной домашний арест. Саакашвили обязан находиться по месту проживания с 22:00 до 7:00.

19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников.