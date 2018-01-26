Саакашвили поместили под ночной домашний арест

Суд обязал Саакашвили находиться по месту проживания с 22:00 до 7:00.

Фото: Сергей Нужненко

Апелляционный суд Киева отправил бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили под ночной домашний арест.

Об этом объявил председательствующий судья по итогам заседания в пятницу.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд обязал Саакашвили находиться по месту проживания с 22:00 до 7:00 следующего дня.

Решение суда вызвало негодование Саакашвили и его сторонников, присутствовавших в зале заседаний.

Напомним, 5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине, и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не говорил с Курченко.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на это решение Печерского райсуда, однако оно несколько раз переносилось.