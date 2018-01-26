Экс-прокурор Сус не смог внести залог

Бывшего топ-следователя ГПУ готовятся арестовать.

Экс-прокурор Сус не смог внести залог
Дмитрий Сус

Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус не смог внести залог 1,76 млн гривен, сообщил Українським Новинам его адвокат Дмитрий Дмитренко.

По словам адвоката, у Суса нет таких денег. Срок для внесения залога истек.

По информации агентства, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о взятии Суса под стражу.

Напомним, до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.

Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

В июле прошлого года Соломенский районный суд Киева избрал для Суса меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января этот же суд ужесточил меру, назначив залог 1 762 000 гривен и дав пять дней не внесение денег.


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