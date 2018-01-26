Порошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС

Помочь в этом должны Польша и Литва.

Порошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко во время выступления на 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе выразил уверенность, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе.

"В 2021 году, с поддержкой Польши и Литвы, будет перспектива членства в Евросоюзе", - цитирует Порошенко агентство "Укринформ".

Кроме того, в своей речи президент Украины подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран. "Весь Евросоюз, весь свободный мир должен иметь одну повестку дня, одну стратегию и один голос и как можно больше объединиться. Основа для нашего единства - наши ценности, а не деньги. Абсолютно убежден, что мы сможем выиграть эту войну фейковых новостей и пропаганды, информационную войну, потому что правда с нами", - заявил Президент.

Напомним, что в марте 2017 года Петр Порошенко в ходе выступления на конгрессе Европейской народной партии, который проходил на Мальте, заявил о желании Украины как можно быстрее стать частью Евросоюза.

Однако европейцы разделены в своем отношении к вступлению Украины в Европейский союз. Поддерживают интеграцию Украины 48%, не поддерживают - 52%.

В Украине примерно такое же соотношение сторонников-противников евроинтеграции. Недавний социологический опрос, проведенный Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, показал, что 51,6% украинцев считают необходимым вступление Украины в ЕС.

Ближайшими кандидатами на вступление в Евросоюз являются Сербия и Черногория. Их присоединение планируется на 2025 год. Следующие на очереди - Албания, Босния, Македония и Косово.


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