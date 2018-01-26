Прокуратура просит для Топаза 15 лет лишения свободы

Приговор должен быть объявлен 30 января.

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Прокуратура Харьковской области попросила Киевский районный суд Харькова приговорить Игната Кромского (он же Топаз) к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Приговор должен быть объявлен 30 января.

Топаз обвиняется по ч.1 ст.110 (сепаратизм), ч.1 ст.28 ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.2 ст.28 ч.2 ст.289 (угон автомобиля) Уголовного кодекса.

Подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайданивцив, которых заставили пройти через так называемый «коридор позора», а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

Топаза задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года Топаза задержали повторно в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.

Летом 2015 Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.