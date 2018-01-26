НАБУ и САП отправили в суд первое дело по е-декларациям

Обвиняемый - бывший глава Краснолучского горсуда.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура 24 января передала в суд обвинительный акт против бывшего председателя Краснолучского горсуда Луганской области. Ему вменяют декларирование недостоверной информации (ст.366-1 УК) и незаконное обогащение (ч.2 ст.368-2 УК).

Как отмечает пресс-служба НАБУ, это первое дело по электронным декларациям, доведенное до суда.

По версии следствия, судья не указал в своих декларациях за 2015-2016 годы имущество стоимостью 17 млн грн, зарегистрированное на гражданскую жену (они формально развелись в 2011 году, но продолжали жить вместе). Среди незадекларированных объектов - несколько квартир в Харькове и Луганской области, дом в Луганской области, восемь земучастков в курортной зоне Крыма, нежилые объекты недвижимости, автомобили Nissan Pathfinder, BMW X5 и BMW X6. Также он не указал в декларация большие суммы, потраченные на ремонт и благоустройство объектов недвижимости.