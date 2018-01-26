Порошенко назвал борьбу с коррупцией своим приоритетом

Президент уверяет, что боролся бы с коррупцией и без давления Запада.

Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

"Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией, не в связи с траншем МВФ , а потому, что борьба с коррупцией – приоритет моей президентской политики. Я создал независимые антикоррупционные органы – НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с остальными институциями и уже демонстрируют первые результаты", - сказал он, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, эффективная антикоррупционная политика - одно из главных требований Запада к Украине, от выполнения которого зависит предоставление стране финансовой помощи.