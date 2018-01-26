Луценко выступил за легализацию оружия

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Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что короткоствольное нарезное оружие следует легализовать в Украине. Наряду с реформой полиции, это поможет снизить уровень преступности.

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью «Сегодня«.

По словам Луценко, в Украине сократилось на 15—20% количество совершенных преступлений, раскрываемость чуть выросла.

«Вообще раскрываемости в 98%, как это было в 2000-х годах, быть не может. Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотленд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%… Кстати, каждый год с начала АТО у нас количество убийств становится меньше на 10—15%, такой феномен», – отметил Луценко.

По его словам, причина снижения уровня преступности в том, что сегодня в Украине «много оружия на руках».

«Преступник больше всего боится вооруженного отпора. Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать. Кроме того, наша полиция после определенного периода реформ, ломки восстановила свой профессионализм и успешно ликвидирует организованные виды преступности», – подчеркнул генпрокурор.

Он также сообщил, что в прошлом году в суд отправили 77 тысяч обвиненных в кражах, 6,5 тысяч за грабеж, 2500 за автоугоны, 1700 за разбои, почти 1500 за убийства.


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