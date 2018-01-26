Сейм Польши проголосовал за запрет "пропаганды бандеризма"
Законопроект поддержали 279 депутатов из 414, в том числе правящая PiS.
Польский Сейм в пятницу внес изменения в закон об институте национальной памяти, которые вводят ответственность за "пропаганду бандеризма". Они предполагают штраф или лишение свободы на срок до 3 лет за отрицание преступлений украинских националистов, пишет Onet.pl.
Речь идет о периоде 1925-1950 годов и действиях, связанных с применением "насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей". Конкретнее - об участии украинских националистов в уничтожении евреев и убийствах поляков на Волыни и соседних регионах.
Законопроект поддержали 279 депутатов из 414, в том числе правящая "Право и справедливость"(PiS), "Кукиз’15" и Польская крестьянская партия (PSL). Против проголосовали пять человек. Почти вся фракция "Гражданской платформы" (PO) воздержалась.
Закон распространяется не только на поляков, но и на граждан других государств, независимо от законов, действующих на территории, где произойдет акт "пропаганды бандеризма".
Его еще должен утвердить Сенат Польши.
Напомним, что в декабре 2017 года президенты Польши и Украины встречались в Харькове с целью снизить напряжение, которое возникло в последние месяцы на фоне разногласий в трактовке исторических событий.
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