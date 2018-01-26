Саакашвили заявил, что Киев интересуется возможностью его реадмиссии в Польшу

Экс-президент Грузии утверждает, что МИД обратился за консультациями в Польшу.

Саакашвили заявил, что Киев интересуется возможностью его реадмиссии в Польшу
Фото: Сергей Нужненко

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что Министерство иностранных дел Украины обращалось в МИД Польши за консультацией по вопросу его возможной реадмиссии.

Об этом он заявил на заседании Апелляционного суда Киева, который решает вопрос о его возможном домашнем аресте, передает "Интерфакс-Украина".

"Я официально заявляю, что позавчера украинский МИД обратился в МИД Польши с вопросом согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это мое официальное заявление под протокол", - сказал Саакашвили.

Он также заявил, что МИД обратился в посольства других западных стран с информацией о том, что жизни экс-президента Грузии якобы угрожает опасность от радикальных националистических сил в Украине. По мнению Саакашвили, таким образом украинская власть хочет легитимизировать в глазах Запада его возможную экстрадицию или выдворение из Украины.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства. 11 сентября представители Саакашвили подали от его имени заявление о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

В конце октября Государственная миграционная служба выдала отказ в связи с тем, что заявление подавалось с нарушениями. Через несколько дней Саакашвили снова подал заявление на получение убежища.

25 января Апелляционный суд отказал Саакашвили в отводе судей по делу о его статусе в Украине.


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