Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения

По словам министра, следствие пока не может назвать имена всех подозреваемых.

?Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения
Михайло Лабутін
Фото: uainfo.org

Организованная преступная группировка во главе с бывшим директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила террористические атаки на государственные учреждения.

Об этом заявил на брифинге в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть", - сказал Аваков.

Он также добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.

"Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", - казал глава МВД.

Напомним, накануне стало известно о задержании Лабутина на территории Румынии. В Генпрокуратуре уточнили, что 19 декабря 2017 года было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и были задержаны шесть активных участников этой преступной организации.

В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно. Через несколько дней вооруженные люди из батальона "Айдар" вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от "произвола Генпрокуратуры".

Лабутина уволили с должности гендиректора "Укрспирта" и объявили в розыск. Сменщиком Лабутина во главе "Укрспирта" стал Виктор Панков, который был застрелен в мае 2017 года в Киеве. В конце декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве Панкова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на АваковаЭкс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на Авакова
Главе Госаудита вручили подозрение в незаконном обогащении, - САПГлаве Госаудита вручили подозрение в незаконном обогащении, - САП
САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении главе Аудиторской службы ГавриловойСАП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении главе Аудиторской службы Гавриловой
Сын Авакова вернулся из Италии и дал показания САПСын Авакова вернулся из Италии и дал показания САП
Аваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурсаАваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурса
Международная коалиция во главе с США разместит в Сирии новые "силы безопасности"Международная коалиция во главе с США разместит в Сирии новые "силы безопасности"
Дело сына Авакова: стало известно, кому суд объявил первый приговорДело сына Авакова: стало известно, кому суд объявил первый приговор
Уволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше АваковаУволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше Авакова
Жена Авакова продала за 2 млн. долларов свою долю в телеканале "Эспрессо"Жена Авакова продала за 2 млн. долларов свою долю в телеканале "Эспрессо"
Сыну Авакова разрешили встретить Новый год в ИталииСыну Авакова разрешили встретить Новый год в Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости