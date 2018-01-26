Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения
По словам министра, следствие пока не может назвать имена всех подозреваемых.
Организованная преступная группировка во главе с бывшим директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила террористические атаки на государственные учреждения.
Об этом заявил на брифинге в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.
"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть", - сказал Аваков.
Он также добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.
"Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", - казал глава МВД.
Напомним, накануне стало известно о задержании Лабутина на территории Румынии. В Генпрокуратуре уточнили, что 19 декабря 2017 года было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и были задержаны шесть активных участников этой преступной организации.
В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно. Через несколько дней вооруженные люди из батальона "Айдар" вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от "произвола Генпрокуратуры".
Лабутина уволили с должности гендиректора "Укрспирта" и объявили в розыск. Сменщиком Лабутина во главе "Укрспирта" стал Виктор Панков, который был застрелен в мае 2017 года в Киеве. В конце декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве Панкова.
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