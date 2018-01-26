?Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения

По словам министра, следствие пока не может назвать имена всех подозреваемых.

Михайло Лабутін Фото: uainfo.org

Организованная преступная группировка во главе с бывшим директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила террористические атаки на государственные учреждения.

Об этом заявил на брифинге в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД .

"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве . Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть", - сказал Аваков.

Он также добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.

"Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", - казал глава МВД .

Напомним, накануне стало известно о задержании Лабутина на территории Румынии. В Генпрокуратуре уточнили, что 19 декабря 2017 года было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и были задержаны шесть активных участников этой преступной организации.

В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно. Через несколько дней вооруженные люди из батальона "Айдар" вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от "произвола Генпрокуратуры".