Боевики активизировали "мобилизацию" на оккупированном Донбассе, - Минобороны

"Со второй декады января роSSийское оккупационное командование начало активные мобилизационные меры".

?Боевики активизировали
Дмитрий Гуцуляк
Фото: Скриншот видео

Боевики активизировали мобилизационные меры на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам Антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк.

"Со второй декады января роSSийское оккупационное командование начало активные мобилизационные меры", - сказал он.

По данным разведки, на военный учет боевики ставят молодых парней, уточняют списки и готовят резервистов.

РоSSийская сторона также усилила пропускной режим на участках с оккупированными территориями для пресечения оттока мобилизованных.

Ранее Главное управление разведки Минобороны заявило, что боевики запугивают мирных жителей информацией об активизации военных действий в ближайшее время.

Напомним, 23 января с визитом в Украину прибыл спецпредставитель США Курт Волкер. Он провел встречу с начальником Генштаба, президентом, секретарем СНБО. На пятницу, 26 января, запланирована его встреча с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым в Дубае.

Во время визита Волкера на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. По мнению украинского МИДа, это свидетельствует о том, что каждый шаг боевиков "контролируется Россией, которая хочет всех обмануть".

Тем временем, 25 января на Донбасс заехал очередной "гумконвой" из РоSSии. По данным украинских властей, под видом "гумконвоя" в Украину ввозят оружие и технику для боевиков. После их отправки на Донбассе резко возрастает количество обстрелов.


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