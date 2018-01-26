У посольства РоSSии в Киеве прошла ежемесячная акция в поддержку пропавших крымчан

Мероприятие прошло в формате одиночных пикетов.

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

Возле здания посольства РоSSии в Киеве 26 января активисты провели акцию "За голосом одного – тысячи, молчит только власть РФ " Это уже 19-ая ежемесячная акция в рамках кампании Find and Free ("Найти и освободить"), направленной на поиск пропавших и освобождение задержанных людей в Крыму, пишет "Крым.Реалии".

Нынешнее мероприятие прошло в формате одиночных пикетов. Десяток активистов расположились в ряд около здания посольства с плакатами, призывающими расследовать факты исчезновения крымчан на полуострове с 2014 года.

По данным активистов, после аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 16 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.