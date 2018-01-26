У посольства РоSSии в Киеве прошла ежемесячная акция в поддержку пропавших крымчан
Мероприятие прошло в формате одиночных пикетов.
Возле здания посольства РоSSии в Киеве 26 января активисты провели акцию "За голосом одного – тысячи, молчит только власть РФ" Это уже 19-ая ежемесячная акция в рамках кампании Find and Free ("Найти и освободить"), направленной на поиск пропавших и освобождение задержанных людей в Крыму, пишет "Крым.Реалии".
Нынешнее мероприятие прошло в формате одиночных пикетов. Десяток активистов расположились в ряд около здания посольства с плакатами, призывающими расследовать факты исчезновения крымчан на полуострове с 2014 года.
По данным активистов, после аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 16 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. РоSSия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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Политика
26.01.2018 11:38