Белый дом представил новые предложения к иммиграционной реформе
Возможность переехать через семенные связи и лотерею сильно урежут.
Администрация президента США Дональда Трампа представила предложения по иммиграции, которые предусматривают перспективу гражданства 1,8 млн молодых иммигрантов, выделение $25 млрд на стены вдоль границы с Мексикой и сокращение легальной иммиграции через семейные связи.
Об этом пишет "Голос Америки".
Для 1,8 миллиона молодых иммигрантов, привезенных в США в детстве, – так называемых "мечтателей" – предлагается создать долгий путь к гражданству с определенными условиями. Те, кто мог законно оставаться в стране в рамках Программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), а также другие иммигранты, удовлетворяющие тем же критериям, смогут получить гражданство в течение 10-12 лет при соблюдении условий в сфере образования, трудоустройства и морального облика.
Еще один элемент плана – создание "трастового фонда" в размере 25 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикойю. Хотя эти средства также будут использоваться для других пунктов пропуска через границу и укрепления северной границы с Канадой.
Администрация также предлагает прекратить так называемую "цепную миграцию", когда иммигранты привозят в страну родственников, которые в дальнейшем могут стать попечителями для следующих родственников. В соответствии с планом, на законное проживание в стране смогут претендовать только те, у кого в США живут несовершеннолетние дети или супруги.
Администрация также призывает прекратить визовую лотерею для некоторых стран.
Напомним, что Украина входит в тройку стран-лидеров по числу участников лотереи "грин карт". По данным исследовательского центра Pew (Pew Research Center), в 2015 финансовом году (последний год с доступными подробными данными по заявкам от стран), около 12% из 14,4 млн человек, подавших заявки на участие в лотерее, составляли граждане Ганы (1,7 млн). Еще 10%, или около 1,4 миллиона кандидатов, были из Узбекистана. Третье место заняла Украина с около 1,3 миллиона претендентов.
По количеству победителей Украина также вошла в топ-десятку, заняв восьмую позицию. В 2016 финансовом году украинцы получили 1762 "зеленые карты". Лидером оказался Непал (3210 виз для иммигрантов). Украину также опередили Египет, Демократическая Республика Конго, Иран, Узбекистан, Эфиопия и Судан.
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Политика
26.01.2018 11:39