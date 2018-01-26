?Белый дом представил новые предложения к иммиграционной реформе

Возможность переехать через семенные связи и лотерею сильно урежут.

Администрация президента США Дональда Трампа представила предложения по иммиграции, которые предусматривают перспективу гражданства 1,8 млн молодых иммигрантов, выделение $25 млрд на стены вдоль границы с Мексикой и сокращение легальной иммиграции через семейные связи.

Об этом пишет "Голос Америки".

Для 1,8 миллиона молодых иммигрантов, привезенных в США в детстве, – так называемых "мечтателей" – предлагается создать долгий путь к гражданству с определенными условиями. Те, кто мог законно оставаться в стране в рамках Программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), а также другие иммигранты, удовлетворяющие тем же критериям, смогут получить гражданство в течение 10-12 лет при соблюдении условий в сфере образования, трудоустройства и морального облика.

Еще один элемент плана – создание "трастового фонда" в размере 25 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикойю. Хотя эти средства также будут использоваться для других пунктов пропуска через границу и укрепления северной границы с Канадой.

Администрация также предлагает прекратить так называемую "цепную миграцию", когда иммигранты привозят в страну родственников, которые в дальнейшем могут стать попечителями для следующих родственников. В соответствии с планом, на законное проживание в стране смогут претендовать только те, у кого в США живут несовершеннолетние дети или супруги.

Администрация также призывает прекратить визовую лотерею для некоторых стран.

Напомним, что Украина входит в тройку стран-лидеров по числу участников лотереи "грин карт". По данным исследовательского центра Pew (Pew Research Center), в 2015 финансовом году (последний год с доступными подробными данными по заявкам от стран), около 12% из 14,4 млн человек, подавших заявки на участие в лотерее, составляли граждане Ганы (1,7 млн). Еще 10%, или около 1,4 миллиона кандидатов, были из Узбекистана. Третье место заняла Украина с около 1,3 миллиона претендентов.