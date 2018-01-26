Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - ООН

Украина вошла в топ-10 стран, которым грозит демографическая катастрофа.

Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - ООН
Фото: obozrevatel.com

По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году население Украины сократится с 44,22 млн до 36,42 млн человек.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на отчет ООН.

"По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Что еще хуже, большинство стран отказываются рассматривать решения, чтобы замедлить демографическую катастрофу", - говорится в сообщении.

В топ-10 стран, которым наиболее грозит сокращение населения, вошли Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. Оценивается, что к 2050 году их население сократится на 15% и более.

Так, ожидается, что население Украины к 2050 году сократится на 18% до 36 млн 416 тыс. человек, а к 2100 году - до 28 млн 186 тыс.

Напомним, Исследователи Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН считают, что на демографическую ситуацию в Украине сейчас больше всего влияет депопуляция, стагнация миграций и старение населения. По данным исследования, к 2050 году население Украины уменьшится на 5,5 млн человек, а численность людей старше 60 лет вырастет на 2,6 млн и они будут составлять треть всего населения Украины (33%).

Всеукраинская перепись населения должна пройти в 2020 году.


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