Реформа госуправления признана провальной, - РПР

Несмотря на повышение зарплат бюджетникам, государственная служба работает неэффективно.

Сергей Сорока Фото: Макс Левин

Постепенное повышение заработной платы государственным служащим не повлияло на улучшение работы государственной службы в целом. Такое мнение высказал Сергей Сорока, менеджер группы "Реформа публичной администрации" Реанимационного Пакета Реформ на круглом столе в Институте Горшенина.

"Если вернуться к началу реформы госслужбы еще в 2014, тогда госслужащие говорили: "У нас очень низкие зарплаты, поднимите нам зарплаты и мы начнем эффективно работать". Сейчас зарплаты постепенно растут, но работа государственной службы остается неэффективной. Я ориентируюсь на рейтинги Давосского экономического форума, согласно которым Украина по эффективности государственных институтов занимает 135 или 140 место, это очень низкое место", - сказал Сорока.

По мнению эксперта, высокие зарплаты госслужащим надо платить не за должность или компетенцию, а за определенные результаты. Также, по его словам, люди боятся идти на государственную службу, поскольку понимают, что там до сих пор царит бюрократия.

Причину более высоких зарплат у специалистов по вопросам реформ, по сравнению с другими госслужащими, эксперт обосновал более высокой ответственностью. Напомнив, что подать документы на конкурс может любой работник госслужбы.

"Высокие зарплаты специалистов по вопросам реформ могут вызывать недовольство в обществе. Однако компенсации для этих работников, то есть доплаты к зарплате, осуществляют за счет средств Евросоюза . Есть соответствующий договор между Кабмином и Еврокомиссией в поддержку этой реформы. Соответственно относительно высокие зарплаты специалистам по вопросам реформ выплачивают не украинские налогоплательщики, а европейские", - отметил Сорока.

По словам эксперта, согласно опросу специалистов и рядовых граждан, проведенного в прошлом году, реформа государственного управления признана провальной - украинцы не видят результатов реформы государственной службы.

Напомним, закон о государственной службе вступил в силу 1 мая 2016 года.