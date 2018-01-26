Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что за короткое время Украина войдет в первые 50 стран в рейтинге Doing Business.
Об этом он заявил в выступлении в «Украинском доме» в Давосе, сообщает корреспондент
«Мы имеем наше 76-е место в Doing Business, но я уверен, что за короткое время будем в первой 50-ке, и это абсолютно реально, потому наша команда вместе работает над этим», — сказал Порошенко.
Он отметил, что три года назад бюджетный дефицит в Украине составил 15%, а сейчас этот показатель меньше 3%. По словам Президента, в текущем году этот показатель может уменьшиться до 2%.
Порошенко также отметил, что банковская система Украины значительно оздоровилась, у нас есть макрофинансовая стабильность, сделаны важные шаги в сфере кибербезопасности. Все это, по его мнению, должно привлечь инвесторов вкладывать средства в экономику нашего государства.
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Политика
26.01.2018 11:06