Деева перешла на работу в структуру ООН по гендерному равенству

Экс-замминистра МВД с 26 января работает в UN Women Ukraine.

Анастасия Деева Фото: mvs.gov.ua

Бывший заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева перешла на работу в структуру Организации Объединенных Наций по гендерному равенству.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Деева сообщила, что с 26 января работает в украинском представительстве структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine).

"Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Women Ukraine! Если мы перестанем определять друг друга тем, кем мы не являемся, и начинаем определять себя тем, кем мы являемся, - мы все можем быть свободнее, и это то, чем занимается HeForShe. Это о свободе", - написала Деева.

Напомним, 27 декабря 2017 года Кабмин уволил Дееву с должности замминистра внутренних дел.