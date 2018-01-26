Создание Антикоррупционного суда - критический вопрос для сотрудничества с Украиной, - Всемирный банк
НАУБ и САП подготовили уже более 90 дел, которые поданы в суд, но решений по ним до сих пор нет.
Создание Антикоррупционного суда является критическим вопросом для сотрудничества Всемирного банка с Украиной.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает УНИАН.
Она подчеркнула, что Антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили уже более 90 дел, которые поданы в суд, но решений по ним до сих пор нет. Поэтому нужен Антикоррупционный суд.
При этом Всемирный банк настаивает, что три положения в президентском законопроекте должны быть изменены, поскольку они откладывают создание Антикоррупционного суда.
В частности, отметила Кахконен, в президентском законопроекте не определено количество судей. Но при этом документ говорит, что нельзя создавать суд до того, как все судьи будут избраны.
"Здесь нет последовательности. Нужно определить количество судей и нет причины ожидать, когда все судьи будут избраны и назначены", - сказала директор Всемирного банка.
Напомним, ранее Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн из-за законопроекта об Антикоррупционном суде.
Cоздание Антикоррупционного суда - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре Верховная Рада разблокировала внесение президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Вскоре документ был внесен в парламент.
Тем не менее, 18 января Рада отказалась включить законопроект в повестку дня. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект претерпит изменения - в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ) и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.
В МВФ заявили, что ожидают коррекции законопроекта во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. В Фонде отметили, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.
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