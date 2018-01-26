ООН призвала страны-доноры выделить Ливии $330 млн гумпомощи
Число нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 1,1 млн человек.
Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась с призывам к странам-донорам выделить $330 млн для финансирования программ гуманитарной помощи Ливии.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.
Согласно заявлению координатора в миссии ООН по поддержке в Ливии Мария Рибейру, запрашиваемые средства пойдут на реализацию 71-й программы помощи для не менее 940 тыс. человек, которые оказались в неблагоприятной жизненной ситуации.
По ее словам, программы помощи в прошлом году были реализованы для 540 тыс. жителей Ливии.
В настоящее время число нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 1,1 млн человек, из которых треть - дети.
Напомним, в феврале прошлого года Италия и Евросоюз обязались финансировать лагеря мигрантов в Ливии.
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