ООН призвала страны-доноры выделить Ливии $330 млн гумпомощи

Число нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 1,1 млн человек.

?ООН призвала страны-доноры выделить Ливии $330 млн гумпомощи
Фото: radio.pl.ua

Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась с призывам к странам-донорам выделить $330 млн для финансирования программ гуманитарной помощи Ливии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

Согласно заявлению координатора в миссии ООН по поддержке в Ливии Мария Рибейру, запрашиваемые средства пойдут на реализацию 71-й программы помощи для не менее 940 тыс. человек, которые оказались в неблагоприятной жизненной ситуации.

По ее словам, программы помощи в прошлом году были реализованы для 540 тыс. жителей Ливии.

В настоящее время число нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 1,1 млн человек, из которых треть - дети.

Напомним, в феврале прошлого года Италия и Евросоюз обязались финансировать лагеря мигрантов в Ливии.


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