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Эмоции в отношении Украины несколько поутихли, - Квасьневский Градус эмоций относительно Украины несколько снизился, но политика Запада относительно поддержки украинских реформ не изменилась. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает собственный корреспондент Укринформа . «Эмоции в отношении Украины несколько утихли. Но, что самое главное, политика остается такой же», — подчеркнул польский политик. Квасневский выразил убеждение, что Запад понимает необходимость поддержки Украины и процесса украинских реформ.

Хвыля

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