Эмоции в отношении Украины несколько поутихли, - Квасьневский

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Градус эмоций относительно Украины несколько снизился, но политика Запада относительно поддержки украинских реформ не изменилась.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Эмоции в отношении Украины несколько утихли. Но, что самое главное, политика остается такой же», — подчеркнул польский политик.

Квасневский выразил убеждение, что Запад понимает необходимость поддержки Украины и процесса украинских реформ.


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