Самолет ВМС США совершил разведывательный полет вблизи Севастополя

Во время полета разведчик приближаясь к побережью полуострова приблизительно на 60 км.

P-8A Poseidon Фото: wikipedia.org

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от Симферополя.

Во время полета у крымских берегов, американский разведчик снижался до высоты около 7,5 тыс. метров, приближаясь к побережью полуострова приблизительно на расстояние 60 км.

Одновременно в четверг стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее 10 часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.