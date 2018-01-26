?Канада непоколебима в своей поддержке Украины перед лицом роSSийской агрессии, - Фриланд

Напомним, в декабре прошлого года Фриланд посетила Украину и обсудила с президентом Порошенко шаги по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Стороны также обсудили эскалацию на Донбассе, спровоцированную нарушением режима прекращения огня пророSSийскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов.
Отдельное внимание было уделено намерениям РоSSии подорвать имплементацию Минских договоренностей, в частности, путем выхода из СЦКК.
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