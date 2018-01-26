?Канада непоколебима в своей поддержке Украины перед лицом роSSийской агрессии, - Фриланд

Глава МИД Канады приняла участие в "Украинском завтраке" в Давосе.

Христя Фриланд Фото: liberal.ca

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о "неизменной поддержке" Украины в защите от роSSийской агрессии.

Об этом она написала в своем микроблоге Twitter .

"Канада непоколебима в своей поддержке народа Украины перед лицом роSSийской агрессии", - говорится в сообщении.

Фриланд добавила, что с удовольствием приняла участие в "Украинском завтраке" в Давосе и поговорила с президентом Петром Порошенко.

Canada is unwavering in its support for the people of #Ukraine in the face of Russian aggression. Thank you to @PinchukFund for hosting the annual #Ukraine breakfast @Davos . A pleasure, as always, to speak with my friend @poroshenko . #WEF18 pic.twitter.com/3PpU3hEISf — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 января 2018 г.

Напомним, в декабре прошлого года Фриланд посетила Украину и обсудила с президентом Порошенко шаги по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Стороны также обсудили эскалацию на Донбассе, спровоцированную нарушением режима прекращения огня пророSSийскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов.

Отдельное внимание было уделено намерениям РоSSии подорвать имплементацию Минских договоренностей, в частности, путем выхода из СЦКК.