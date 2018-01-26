За сутки на Донбассе ранены двое военнослужащих
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне АТО.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Во время выполнения боевых задач получили ранения двое военнослужащих. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и им была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении боевики из 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ неподалеку Новотроицкого.
На Приазовье вели огонь из 82-мм минометов у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстреливали защитников Водяного.
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.
23 января Волкер прилетел с визитом в Украину. Он провел встречу с президентом, начальником Генштаба - Главнокомандующим ВСУ, секретарем СНБО. В МИД Украины считают, что соблюдение режим прекращения огня в эти дни связано именно с визитом Волкера.
В пятницу, 26 января, Волкер должен встретиться в Дубае с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.01.2018 11:04
26.01.2018 11:04