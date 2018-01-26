Atlantic Council: РоSSия не уйдет с Донбасса и проиграет

РоSSийский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно вновь трижды сказал неправду: в Донбассе нет роSSийских войск, конфликт на востоке Украины – это гражданская война, а не роSSийское вторжение, и роSSийские войска не имеют никакого отношения к сбитому в июле 2014 года самолету Малазийских авиалиний.

Об этом в блоге для американского аналитического центра Atlantic Council написал старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник по РоSSии Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.

«Все это – наглая ложь. Никакими разглагольствованиями невозможно скрыть факты, хотя Кремль пытается это сделать всеми средствами», – заявил Бланк.

Ложь Лаврова и его правительства настолько непреклонна, что многие сегодня считают РоSSию патологическим лжецом, отмечает аналитик. По словам Бланка, эта ложь сопровождается нескончаемым рефреном о том, что РоSSия всегда становится жертвой злокозненных деяний и никогда не виновата в собственных бедах.

«Такое лицемерие и самооправдание указывает на один бесспорный факт: несмотря на переговоры с американским представителем по Украине Куртом Волкером и с Нормандской четверкой (Украина, Франция и Германия), Москва не намерена уходить из Донбасса и возвращать Крым. Напротив, она усиливает группировку войск на Крымском полуострове, отправив туда дополнительные зенитно-ракетные комплексы (С-400) и вкладывает в Крым еще больше ресурсов, хотя они остро необходимы ей самой. Она также настойчиво преследует всех тех, кто ведет речь о независимой Украине», – говорится в статье.

Стивен Бланк указывает, что РоSSия отказывается вести переговоры, которые повлекут за собой ее уход из Крыма и Донбасса. Сегодня Москва настаивает на выполнении Украиной самоубийственного соглашения Минск-2, по которому эта страна по сути дела превратится в конфедерацию, а Донбасс сможет в любой момент подрывать ее суверенитет.

«Но настоящая проблема Минских соглашений состоит в том, что РоSSия никогда не скрывала свое нежелание соблюдать его положения в любой форме. Таким образом, ее требования безосновательны и являются уловкой, направленной на уклонение от исполнения этих соглашений», – говорится в статье.

Стивен Бланк отмечает, что Украина может жить очень долго, даже в пределах своих сегодняшних усеченных границ.

«Но РоSSия не в состоянии обрести мир и Украину. И она может только мечтать об империи, аннексировав Крым и Донбасс. Ни война в полном смысле этого слова, ни мир в ближайшей перспективе невозможны. Лавров и Путин своей ложью показывают, что они отказываются признать невозможность создания империи, и это лишь ускоряет крах всего проекта. И скорее всего, этот крах будет сопровождаться насилием», – резюмирует автор.