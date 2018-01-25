Украина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человека
Больше всего решений о нарушениях в 2017 году суд вынес в отношении РоSSии.
В 2017 году Европейский суд по правам человека вынес 82 судебных решения в отношении Украины, в которых было зафиксировано хотя бы одно нарушение. В результате Украина вошла в тройку стран, в отношении которых суд вынес больше всего таких решений.
Об этом говорится в итоговой статистике за 2017 год, обнародованной на сайте ЕСПЧ.
Наиболее часто нарушаемыми статьями в решениях относительно Украины были право на эффективное средство правовой защиты и нарушения продолжительности разбирательства.
Больше всего решений о нарушениях в 2017 году суд вынес в отношении РоSSии (293) и Турции (99). Также в пятерку вошли Греция (36) и Болгария (31).
Всего в отношении Украины суд вынес 87 решений.
Как сообщалось, на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находятся около 7,1 тыс. исков против Украины. При этом 70% из них еще находятся на стадии первой проверки на допуск к рассмотрению, 17% дел уже коммуницированы судом, а 1% - признаны допустимыми.
По количественному показателю дел в ЕСПЧ Украина находится на 4 месте после Румынии, РоSSии и Турции.
Напомним, народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Среди нарушений названы, в частности, прослушка народного депутата и задержание Розенблата в самолете при попытке вылететь в Германию.
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