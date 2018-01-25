Путин сделал услугу НАТО, - Мойзес Наим

Владимир Путин определенным образом «сделал услугу» НАТО, вторгшись в Украину и аннексировав Крым. Он показал, что есть потребность в альянсе. И следствием вторжения РоSSии в Украину стала актуализация НАТО.

Об этом Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Мойзес Наим.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп с начала своей работы в Белом доме негативно относился к НАТО, однако постепенно изменил свою позицию. Вместе с тем, по мнению эксперта, никто не может гарантировать, что страны-союзники выполнят статью 5 устава НАТО «О совместной обороне», если РоSSия вторгнется в одну из стран Балтии.

«Никто не может гарантировать, что НАТО придет на защиту Балтии в случае роSSийского вторжения. Да, на это есть надежда, это было бы правильно и есть определенные обязательства для этого. Но никто не может сказать наверняка, как случится на самом деле», — сказал Наим.