Суд оккупантов в Крыму арестовал крымского татарина на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года

Энвера Кроша обвинили в распространении публикаций экстремистского характера.

Сегодня, 25 января, подконтрольный РФ Джанкойский райсуд Крыма отправил под административный арест сроком на 10 суток крымскотатарского активиста Энвера Кроша, сообщает корреспондент LB.ua.

Судья Станислав Юрченко признал его виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Причиной обвинения послужил пост в соцсети «Вконтакте», датированный февралем 2012 года.

Защитники Кроша Лютфие Зудиева и Сабри Талыбов отметили, что обвинение так и не доказало, что страница в соцсети, на которой опубликован соответствующий пост, принадлежит Энверу Крошу. Также суд не принял во внимание, что эта страница не активна с 2013 года.

Фото: фейсбук Lutfiye Zudiyeva

«Административное дело и решение суда в отношении Энвера Кроша – это ничто иное, как реакция силовых структур на его активную гражданскую позицию», – подытожила Зудиева.

Родственники Кроша напомнили о том, что в декабре 2015 года силовики обманным путем завлекли его в местное отделение полиции, удерживали насильно до середины ночи, пытали током, склоняя к сотрудничеству.

«Два года назад они хотели, чтобы Энвер стал их информатором. Он отказался. Сегодня его забрали, ничего не объяснив. В райотдел нас не пустили, мать и мою жену силой вытолкали с крыльца, всех разогнали, угрожая штрафами. С отдела полиции его вывели тайно через задний ход и скрытно вывезли в суд. Никаких документов и протоколов нам не дали и не показали», – рассказал брат Энвера Кроша Экрем.

Также сегодня подконтрольный РФ Нижнегорский райсуд Крыма оштрафовал крымского татарина Эбазера Ислямова на 2000 рублей по аналогичному обвинению. Ислямов чувствовал себя плохо на протяжении всего заседания, в суд к нему вызывали скорую помощь.

Фото: фейсбук Ehnver Alimov

Утром в домах Энвера Кроша и Эбазера Ислямова прошли осмотры жилых помещений. В результате их самих задержали и увезли в местные райотделы полиции. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы о правонарушениях по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и доставили активистов в суды.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
В Крыму в церковь Киевского патриархата приходят даже мусульмане, - архиепископВ Крыму в церковь Киевского патриархата приходят даже мусульмане, - архиепископ
В Крыму арестовали задержанного крымского татаринаВ Крыму арестовали задержанного крымского татарина
Благодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцевБлагодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцев
Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фондаМинкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда
Препараты для лечения гемофилии поставлены в УкраинуПрепараты для лечения гемофилии поставлены в Украину
Киев не пойдет на возврат вооружения, оставшегося в Крыму, до окончания войны и возврата территорий, - КлимкинКиев не пойдет на возврат вооружения, оставшегося в Крыму, до окончания войны и возврата территорий, - Климкин
Украина с 2014 года разорвала 35 соглашений с РоSSиейУкраина с 2014 года разорвала 35 соглашений с РоSSией
Последние новости
Подгружаем последние новости