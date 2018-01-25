Суд оккупантов в Крыму арестовал крымского татарина на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года

Энвера Кроша обвинили в распространении публикаций экстремистского характера.

Сегодня, 25 января, подконтрольный РФ Джанкойский райсуд Крыма отправил под административный арест сроком на 10 суток крымскотатарского активиста Энвера Кроша, сообщает корреспондент LB.ua.

Судья Станислав Юрченко признал его виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Причиной обвинения послужил пост в соцсети «Вконтакте», датированный февралем 2012 года.

Защитники Кроша Лютфие Зудиева и Сабри Талыбов отметили, что обвинение так и не доказало, что страница в соцсети, на которой опубликован соответствующий пост, принадлежит Энверу Крошу. Также суд не принял во внимание, что эта страница не активна с 2013 года.

Фото: фейсбук Lutfiye Zudiyeva

«Административное дело и решение суда в отношении Энвера Кроша – это ничто иное, как реакция силовых структур на его активную гражданскую позицию», – подытожила Зудиева.

Родственники Кроша напомнили о том, что в декабре 2015 года силовики обманным путем завлекли его в местное отделение полиции, удерживали насильно до середины ночи, пытали током, склоняя к сотрудничеству.

«Два года назад они хотели, чтобы Энвер стал их информатором. Он отказался. Сегодня его забрали, ничего не объяснив. В райотдел нас не пустили, мать и мою жену силой вытолкали с крыльца, всех разогнали, угрожая штрафами. С отдела полиции его вывели тайно через задний ход и скрытно вывезли в суд. Никаких документов и протоколов нам не дали и не показали», – рассказал брат Энвера Кроша Экрем.

Также сегодня подконтрольный РФ Нижнегорский райсуд Крыма оштрафовал крымского татарина Эбазера Ислямова на 2000 рублей по аналогичному обвинению. Ислямов чувствовал себя плохо на протяжении всего заседания, в суд к нему вызывали скорую помощь.

Фото: фейсбук Ehnver Alimov