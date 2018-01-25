В ГПУ сообщили подробности задержания экс-главы "Укрспирта"

Украины направила в Румынию запрос об экстрадиции Лабутина.

Фото: Хвиля

Генеральная прокуратура Украины направила запрос об экстрадиции бывшего директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина, который был задержан Румынии.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется главной военной прокуратурой ГПУ.

"19 декабря 2017 года одновременно было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и были задержаны шесть активных участников преступной организации. Руководителя преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - написала Сарган.

Также она отметила, что суд в Румынии отказал в апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Установлено, что это же лицо подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн грн. и совершении других преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины. Еще одного организатора указанного преступного образования объявлено в международный розыск", - сообщила Сарган.

В отношении всех задержанных была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога.

"По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Киева , среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства", - сообщила Сарган.

"Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, в конце декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора предприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве .

В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно.