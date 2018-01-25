Глава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольнения

Ильенко готовится к обжалованию действий НАПК в судебном порядке.

Пилип Іллєнко Фото: Сергей Нужненко

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) фактически "запустило процедуру его увольнения" в связи с выплатой премий его кузине, которая занимает должность начальника отдела государственного регулирования киновидеопроката Госкино.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня посетил НАПК, куда меня пригласили дать объяснения по выплате премий начальнику отдела Госкино Марие Ильенко... Все премии, полученные Марией Ильенко, а это всего 26 755 грн в 2016 году и 39286 грн в 2017 году (вместе с начисленными налогами) выплачивались ей наравне с другими работниками Госкино, занимающими соответствующие должности по представлению начальника управления и утверждались Первым зампредседателя Госкино на общих основаниях", - написал Ильенко.

Он также подчеркнул, что Мария Ильенко работает в Госкино с 1997 года, а на должности начальника отдела - с октября 2011 года. Кроме того, ее отдел входит в состав управления, которое подчиняются непосредственно первому заместителю председателя Госкино.

"Итак, суммируя все изложенное, сообщаю, что работа Госкино продолжается в штатном режиме, а я непосредственно готовлюсь к судебному разбирательству административных дел по протоколам, составленным НАПК, и обжалованию действий НАПК в судебном порядке. Наконец снова есть возможность окунуться в юридическую практику, которой отдал более 10 лет жизни", - добавил Ильенко.

Напомним, 19 января Нацагентство по предотвращению коррупции вызвало Филиппа Ильенко для дачи пояснений о премиях своей двоюродной сестре. Глава Госкино подтвердил, что Мария Ильенко получала премии, "но на общих основаниях, так же как и другие руководители структурных подразделений.