С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики дважды нарушили режим тишины в зоне АТО.

Фото: Макс Левін

С начала суток на Донбассе зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня нет. РоSSийско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям. В течение сегодняшнего дня зафиксировано два факта нарушения режима тишины", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 120-мм минометов боевики вели огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Водяного на Приазовье.

В результате вражеского обстрела один боец получил ранение. Военные врачи квалифицируют его состояние как удовлетворительное.