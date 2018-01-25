С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики дважды нарушили режим тишины в зоне АТО.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левін

С начала суток на Донбассе зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня нет. РоSSийско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям. В течение сегодняшнего дня зафиксировано два факта нарушения режима тишины", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 120-мм минометов боевики вели огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Водяного на Приазовье.

В результате вражеского обстрела один боец получил ранение. Военные врачи квалифицируют его состояние как удовлетворительное.

Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что боевые действия на востоке Украины можно закончить за год.


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