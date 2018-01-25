Bloomberg сообщил о разводе дочери фюрера РФ

Тихонова и Шамалов на запросы СМИ не ответили.

Екатерина Тихонова Фото: kashin.guru

Предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова и член совета директоров компании "Сибур" Кирилл Шамалов развелись.

Об этом агентству Bloomberg рассказали четыре человека, знакомые с ситуацией.

Обстоятельств развода Тихоновой и Шамалова Bloomberg не приводит.

Кирилл Шамалов - сын Николая Шамалова, которого называют другом Путина. По информации Reuters, Тихонова и Шамалов поженились в феврале 2013 года. Свадьба прошла на горнолыжном курорте "Игора" под Петербургом, совладелец которого, по данным агентства, - бизнесмен Юрий Ковальчук. Его называют другом Путина.

Шамалов и Тихонова на запросы Bloomberg не ответили. Информацию об их разводе также не прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представители Газпромбанка и Леонид Михельсон, основной владелец "Сибура". В 2015 году председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов рассказал агентству Рейтер, что Тихонова является дочерью Путина.

В апреле 2017 года Шамалов продал свою долю в "Сибуре". «Ведомости» оценили его доход от продажи доли примерно в $100 млн. В декабре 2017 года совет директоров "Сибура" избрал Кирилла Шамалова седьмым членом правления на срок до февраля 2019 года. Из состава совета директоров компании Шамалов вышел в 2015 году, когда стал ее вторым крупнейшим акционером, приобретя более 20% акций у бизнесмена Геннадия Тимченко.