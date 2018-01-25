Появились фото драгоценностей из квартиры Клименко

Предварительно они идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів

Национальное агентство по возврату коррупционных активов (АРМА) показало драгоценности, обнаруженные в квартире бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на бульваре Тараса Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства в Фейсбуке.

"Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, было обнаружено многочисленные объекты движимого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно они идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

"Сейчас принимаются меры по уточнению происхождения этих объектов, их художественной ценности и коммерческой стоимости", - сообщили в Нацагентстве.

Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Напомним, 23 января сотрудникам Нацагентства, несмотря на сопротивление неизвестных лиц, удалось зайти в киевскую квартиру Клименко на бульваре Тараса Шевченко. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа КОРД.

Клименко подозревается по ч.1 ст.255 и ч.2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Ему инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.