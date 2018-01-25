Появились фото драгоценностей из квартиры Клименко

Предварительно они идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів
Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів
Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів
Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів
Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів
Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів

Национальное агентство по возврату коррупционных активов (АРМА) показало драгоценности, обнаруженные в квартире бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на бульваре Тараса Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства в Фейсбуке.

"Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, было обнаружено многочисленные объекты движимого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно они идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

"Сейчас принимаются меры по уточнению происхождения этих объектов, их художественной ценности и коммерческой стоимости", - сообщили в Нацагентстве.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Напомним, 23 января сотрудникам Нацагентства, несмотря на сопротивление неизвестных лиц, удалось зайти в киевскую квартиру Клименко на бульваре Тараса Шевченко. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа КОРД.

Клименко подозревается по ч.1 ст.255 и ч.2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Ему инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованные активы Клименко переходят в управление АРМА. В том числе: 77 элитных квартир в Печерском районе Киева, 17 недостроенных домов в Козине Киевской области, имущество охранной структуры "Скиф", а также база отдыха в Киевской области. Кроме того, агентству переданы 22 элитных автомобиля и 1 тыс. железнодорожных полувагонов, стоимостью 900 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в УкраинуСледствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину
Нацагентство по возврату активов показало квартиру КлименкоНацагентство по возврату активов показало квартиру Клименко
Появились свежие президентские рейтингиПоявились свежие президентские рейтинги
Онищенко помогал Коломойскому выталкивать авто из сугроба в Куршевеле. ФотоОнищенко помогал Коломойскому выталкивать авто из сугроба в Куршевеле. Фото
Появились подробности отдыха Порошенко на МальдивахПоявились подробности отдыха Порошенко на Мальдивах
Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)Мариинский дворец впервые открыл двери после многолетнего ремонта (ФОТО)
В деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательстваВ деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства
Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)Чиновника военкомата задержали при получении взятки (ФОТО)
В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)
"Волноваха, извини за убийство!": В Докучаевске появились листовки, боевики в бешенстве"Волноваха, извини за убийство!": В Докучаевске появились листовки, боевики в бешенстве
Последние новости
Подгружаем последние новости