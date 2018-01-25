В часовню московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви бросили коктейль Молотова

За поджог задержаны двое киевлян.

В Владимиро-Ольгиевский храм Десятинного монастыря (УПЦ Московского патриархата), который находится возле фундамента Десятинной церкви, ночью 25 января бросили коктейль Молотова. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В дежурную часть позвонили из монастыря с заявлением о поджоге. Следственно-оперативная группа, которая приехала на место, нашла на месте бутылки с горючей смесью и следы вокруг здания. По ним были задержаны двое киевлян 33 и 36 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 Уголовного кодекса - покушение на уничтожение имущества.

Днем 25 января к этому же монастырю пришли представители праворадикальной группировки "С14". Они демонтировали доску, установленную рядом с часовней, в знак протеста против захвата земли возле фундамента Десятинной церкви.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Напомним, что часовня УПЦ МП появилась на этом месте при правлении Виктора Януковича в 2011 году.


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