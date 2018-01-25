В Одесском горсовете Дарт Вейдер стала помощником депутата Палпатина

Соответствующее удостоверение подписал секретарь собрания Алексей Потапский.

В Одесском горсовете Дарт Вейдер стала помощником депутата Палпатина
Фото: dumskaya.net

Помощником депутата городского совета Одессы Дмитрия Палпатина (настоящая фамилия - Фисинчук) стала женщина по имени Дарт Вейдер.

Об этом сообщает газета "Думская" со ссылкой на свои источники.

"Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии «Доверяй делам» и по совместительству императора Палпатина. Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны секретарь собрания Алексей Потапский подписал вчера", - говорится в сообщении.

Издание опубликовало соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны, подписанное Потапским. Оно действительно до 1 января 2020 года.

Фото: dumskaya.net

Напомним, на сессии Одеского горсовета в марте 2016 года Палпатин унес и.о. замглавы Одесской ОГА Александра Боровика из сессионного зала на руках.


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