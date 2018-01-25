Порошенко обсудил с Рютте санкции против РФ и пригласил его в Украину
"Собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений между Украиной и Нидерландами".
Президент Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений, а также констатировали, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сегодня уже дает положительные результаты как для украинского, так и нидерландского бизнеса", - отмечается в сообщении.
Порошенко поблагодарил Рютте за политическую солидарность и практическую помощь Украине в противодействии роSSийской агрессии и пригласил его посетить Украину.
Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландами политики санкций в отношении РоSSии до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил надежду на тесное сотрудничество в ООН, в частности, в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году.
Собеседники также скоординировали усилия, направленные на наказание виновных в катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний МН-17.
Напомним, 24 января украинская делегация во главе с Порошенко прибыла в Давос для участия в экономическом форуме.
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