Порошенко обсудил с Рютте санкции против РФ и пригласил его в Украину

"Собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений между Украиной и Нидерландами".

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений, а также констатировали, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сегодня уже дает положительные результаты как для украинского, так и нидерландского бизнеса", - отмечается в сообщении.

Порошенко поблагодарил Рютте за политическую солидарность и практическую помощь Украине в противодействии роSSийской агрессии и пригласил его посетить Украину.

Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландами политики санкций в отношении РоSSии до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил надежду на тесное сотрудничество в ООН , в частности, в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на наказание виновных в катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний МН-17.

Напомним, 24 января украинская делегация во главе с Порошенко прибыла в Давос для участия в экономическом форуме.