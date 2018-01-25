"Джавелинам быть!": Волкер заявил о решении США поставить Украине ПТРК Javelin

В конце 2017 телеканал ABC News со ссылкой на источников в Госдепе США сообщил о намерении Трампа одобрить план поставок ПТРК Javelin в Украину. Похоже, что разговоры приобретают вполне реальные очертания. США решили осуществить поставку в Украину противотанковых ракет Javelin.

Об этом в интервью зарубежным СМИ заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Час Пик.

Дипломат объяснил это решение тем, что РФ отказывается принимать меры по прекращению военного конфликта на Донбассе.

По мнению Волкера, роSSийская агрессия несет угрозу не только Украине, но и странам Европы, а соответственно и Америке.

Волкер уточнил, что Javelin - это оружие для сдерживания агрессии, а не наступления. Поэтому пускать в действие его можно только в случае наступления вражеских танков.

Волке отметил, что сам факт передачи Украине летального вооружения говорит о мощной поддержке со стороны других стран.

Дипломат акцентировал, что из-за военного конфликта страдают люди, вынужденные жить в оккупации или ставшие переселенцами. По словам Волкера, Америка готова оказывать любую помощь, чтобы все граждане Украины жили в безопасности, независимо от их национальности.

Волкер признался, что с нетерпением ждет встречи с Сурковым в Дубае и надеется на положительный итог серьезного разговора. Но признает, что Кремль не хочет идти на контакт в вопросах, касающихся Украины. Перед очередной встречей с Срковым, он дал интервью "Би-би-си", где озвучил свои надежды на то, что возможно Путин перед выборами решит показать себя "миротворцем" и пойдет навстречу в вопросах урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Тем временем, Порошенко на совещании СНБО 17 января заявил, что Украина получит противотанковые комплексы Javelin за счет США .

А генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, посетив танковый завод в Харькове, не понимает, почему Украина отправляет свои танки на экспорт и при этом просит оружие у США .

Напомним, Грузия уже получила первую партию ПТРК Javelin. Об этом сообщил министр обороны страны Леван Изория.

Скандальный роSSийский политик Владимир Жириновский закатил истерику, когда речь зашла о поставках летального американского оружия в Украину.

А боевики в ОРДЛО уже получили приказ оснастить танки «супер-защитой» от Javelin.