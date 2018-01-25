Участие КНДР в Олимпиаде дает шанс на возобновление переговоров по денуклеаризации, - Пан Ги Мун

"Появилось очень маленькое окошечко для переговоров", - заявил генсек ООН.

Участие КНДР в Олимпиаде дает шанс на возобновление переговоров по денуклеаризации, - Пан Ги Мун
Пан Ги Мун
Фото: salamnews.org

Участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане открывает "крошечное" окошко для возобновления переговоров по вопросам денуклеаризации.

Об этом заявил бывший генсек ООН Пан Ги Мун южнокорейскому информационному агентству Yonhap.

"Появилось очень маленькое окошечко (для переговоров - ред.)", - сказал Пан Ги Мун.

От добавил, что Олимпийские игры в Пхенчхане могут стать "успешными" для возобновления диалога с КНДР об отмене ракетных и ядерных испытаний.

Пан Ги Мун также отметил, что без переговоров КНДР может вновь прибегнуть к провокационным действиям после крупных событий, как это уже бывало ранее.

Одновременно с этим генсек отметил, что нынешняя ситуация может и не привести к примирению на Корейском полуострове, отмечает агентство.

Как сообщалось ранее, Северная Корея отправит на Олимпиаду лыжников и фигуристов. КНДР также отправит на Олимпиаду оркестр из 140 музыкантов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
Парубий дает показания в суде над ЯнуковичемПарубий дает показания в суде над Януковичем
Порошенко ожидает от Рады рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в начале следующей сессииПорошенко ожидает от Рады рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в начале следующей сессии
В ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по СШАВ ЦРУ заявили о скорой готовности КНДР нанести ядерный удар по США
ЕC расширил санкции против Венесуэлы и КНДРЕC расширил санкции против Венесуэлы и КНДР
Делегация КНДР прибыла в Южную КореюДелегация КНДР прибыла в Южную Корею
Канада исчерпала свои возможности для давления на КНДРКанада исчерпала свои возможности для давления на КНДР
Яценюк: закон о реинтеграции дает возможность ввести миротворческую миссию на Донбасс на выгодных для Украины условияхЯценюк: закон о реинтеграции дает возможность ввести миротворческую миссию на Донбасс на выгодных для Украины условиях
Наибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутатНаибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутат
Сербия отказалась от переговоров с Косово после убийства ИвановичаСербия отказалась от переговоров с Косово после убийства Ивановича
Япония призвала страны разорвать дипотношения с КНДРЯпония призвала страны разорвать дипотношения с КНДР
Последние новости
Подгружаем последние новости