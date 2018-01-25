Участие КНДР в Олимпиаде дает шанс на возобновление переговоров по денуклеаризации, - Пан Ги Мун
"Появилось очень маленькое окошечко для переговоров", - заявил генсек ООН.
Участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане открывает "крошечное" окошко для возобновления переговоров по вопросам денуклеаризации.
Об этом заявил бывший генсек ООН Пан Ги Мун южнокорейскому информационному агентству Yonhap.
"Появилось очень маленькое окошечко (для переговоров - ред.)", - сказал Пан Ги Мун.
От добавил, что Олимпийские игры в Пхенчхане могут стать "успешными" для возобновления диалога с КНДР об отмене ракетных и ядерных испытаний.
Пан Ги Мун также отметил, что без переговоров КНДР может вновь прибегнуть к провокационным действиям после крупных событий, как это уже бывало ранее.
Одновременно с этим генсек отметил, что нынешняя ситуация может и не привести к примирению на Корейском полуострове, отмечает агентство.
Как сообщалось ранее, Северная Корея отправит на Олимпиаду лыжников и фигуристов. КНДР также отправит на Олимпиаду оркестр из 140 музыкантов.
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Политика
25.01.2018 16:22