Участие КНДР в Олимпиаде дает шанс на возобновление переговоров по денуклеаризации, - Пан Ги Мун

"Появилось очень маленькое окошечко для переговоров", - заявил генсек ООН.

Пан Ги Мун Фото: salamnews.org

Участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане открывает "крошечное" окошко для возобновления переговоров по вопросам денуклеаризации.

Об этом заявил бывший генсек ООН Пан Ги Мун южнокорейскому информационному агентству Yonhap.

"Появилось очень маленькое окошечко (для переговоров - ред.)", - сказал Пан Ги Мун.

От добавил, что Олимпийские игры в Пхенчхане могут стать "успешными" для возобновления диалога с КНДР об отмене ракетных и ядерных испытаний.

Пан Ги Мун также отметил, что без переговоров КНДР может вновь прибегнуть к провокационным действиям после крупных событий, как это уже бывало ранее.

Одновременно с этим генсек отметил, что нынешняя ситуация может и не привести к примирению на Корейском полуострове, отмечает агентство.