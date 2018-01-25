Порошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборах

Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентских выборах через полгода.

Об этом он сказал на «Украинском завтраке» в Давосе (Швейцария), передает РБК-Украина.

По словам Порошенко, решение о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок будет зависеть от успешности предстоящего полугода.

«У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью. Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными», — заявил он. Очередные выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.


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