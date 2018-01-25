Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными

"У меня есть доказательства - видео, аудио, голосовые сообщения".

Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Рамзан Кадыров
Фото: Global Look Press

У властей Чечни есть доказательства, что заявления геев о преследованиях были проплаченными.

Об этом в интервью Daily Storm заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"У нас есть доказательства, что представителям других национальностей даже давали деньги, чтобы они [геи] прописались в Чечне, потом делали соответствующие заявления, а в последующем получали убежище в Европе и были обеспеченными, - сказал он. - У меня есть доказательства - видео, аудио, голосовые сообщения".

По словам Кадырова, тема нетрадиционной ориентации для Чечни "оскорбительная и унизительная, поэтому никто не хочет говорить". Он напомнил, что правозащитники и спецслужбы проверяли сообщения "Новой газеты" о преследованиях геев в республике "и не нашли доказательств". Никто потом перед чеченским народом не извинился, отметил Кадыров. Ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявлял, что геев в республике нет.

Кадыров назвал ложными заявления гея Максима Лапунова, который переехал в Грозный два года назад, а в 2017 году пожаловался в Следственный комитет на преследование геев в Чечне и рассказал, как его пытали. По утверждению Кадырова, Лапунов заявлял: "Мне давали деньги, сказали, что будешь обеспечен, если будешь говорить эту ерунду. Я наговорил эту ерунду и меня бросили, теперь я здесь с голоду умираю".

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и преследованиях геев в Чечне, опубликовав свидетельства очевидцев. По данным газеты, в республике для геев есть специальная "секретная тюрьма", некоторые задержанные погибли.

13 ноября омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что получила жалобу Лапунова о преследовании в Чечне за ориентацию. Она попросила правоохранительные органы проверить эту информацию. На пресс-конференции Лапунов рассказал, как силовики 12 суток держали его в подвале, избивали, оскорбляли и угрожали убийством.

26 ноября Кадыров заявил в эфире канала "РоSSия-1", что правозащитники придумали тему о преследовании геев в Чечне, чтобы заработать денег на грантах.




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