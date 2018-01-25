Бывшего главу райсуда Луганской области будут судить за взяточничество
Судья и адвокат-посредник получили 5 тыс. за вынесение оправдательного приговора.
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения взятки главой одного из судов в Луганской области.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Отмечается, что в течение месяца подозреваемые - уже бывший председатель суда и адвокат-посредник, - а также сторона защиты знакомились с материалами следствия. 23 января 2018 года обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.
Глава райсуда обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды), адвокат, выполнял роль посредника - по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.
По версии следствия, указанные лица получили 5 тыс. долларов за вынесение оправдательного приговора в уголовном производстве.
Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в марте 2017 года по материалам, полученным от Управления Службы безопасности в Луганской области. Судью и его посредника задержали 16 августа 2017 года. По данным "Судебно-юридической газеты", - это председатель Новопсковского райсуда Луганской области Роман Потапенко и глава Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Луганской области Анатолий Воронкин.
Напомним, 12 марта 2017 года Высший совет правосудия впервые снял иммунитет с судьи.
Ранее снятием иммунитета с судей занималась Верховная Рада, но 5 ноября 2016 года вступил в силу закон о реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия. Согласно ему, полномочия об увольнении судей, внесении президенту представления об их назначении передаются ВСП. Также ВСП может лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях.
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Политика
25.01.2018 13:49