Американский беспилотник совершает полет вблизи оккупированного Крыма
Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 05-2024 совершает полет у оккупированного Крыма и близ НовороSSийска.
Об этом сообщает
Аналогичный полет был совершен вчера в зоне проведения военной операции на Донбассе.
RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.