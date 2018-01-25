Американский беспилотник совершает полет вблизи оккупированного Крыма

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Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 05-2024 совершает полет у оккупированного Крыма и близ НовороSSийска.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на Aircraft Spots.

Аналогичный полет был совершен вчера в зоне проведения военной операции на Донбассе.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.


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