Американский беспилотник совершает полет вблизи оккупированного Крыма

Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 05-2024 совершает полет у оккупированного Крыма и близ НовороSSийска.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на Aircraft Spots.

Аналогичный полет был совершен вчера в зоне проведения военной операции на Донбассе.