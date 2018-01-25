?Организаторы форума в Давосе запретили россиянам участвовать в мероприятиях с Порошенко

Действия роSSийской журналистки в вышиванке сочли как провокацию.

Фото: пресс-служба президента

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили роSSийским журналистам участвовать в мероприятиях с участием президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Фейсбуке.

"Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия роSSийской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", - написал он.

Речь идет об инциденте с роSSийской журналисткой во вторник, 24 января. Как сообщает ТСН, девушка с микрофоном без опознавательных знаков, одетая в вышиванку, задала Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?" (на русском языке).

Порошенко в ответ посоветовал журналистке "снять вышиванку" и сказал, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На что провокаторша отметила, что президент Украины "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - сказал Порошенко.

Дальше разговор прекратился силами охраны. Журналистку, по правилам форума, теперь могут лишить аккредитации.

Напомним, в феврале 2015 года во время очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе журналиста телеканала "РоSSия" вывели из минского Дворца Независимости за нарушение правил поведения.

После переговоров, когда их участники покидали Дворец независимости, журналистка телеканала "РоSSия-24" попыталась выкрикнуть вопрос к Порошенко. Он на него не ответил и не остановился, а охранник прижал журналистку к себе, закрыв ей таким образом рот, и сказал: "Тише, тише".

Ранее, перед началом встречи "нормандской четверки" в Минске произошел инцидент с репортером LifeNews и украинскими журналистами. Представитель роSSийского пропагандистского телеканала набросился на журналистку "1+1" Ольгу Кошеленко и громко крикнул "Гав!".