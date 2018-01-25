Организаторы форума в Давосе запретили россиянам участвовать в мероприятиях с Порошенко

Действия роSSийской журналистки в вышиванке сочли как провокацию.

?Организаторы форума в Давосе запретили россиянам участвовать в мероприятиях с Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили роSSийским журналистам участвовать в мероприятиях с участием президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Фейсбуке.

"Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия роSSийской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", - написал он.

Речь идет об инциденте с роSSийской журналисткой во вторник, 24 января. Как сообщает ТСН, девушка с микрофоном без опознавательных знаков, одетая в вышиванку, задала Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?" (на русском языке).

Порошенко в ответ посоветовал журналистке "снять вышиванку" и сказал, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На что провокаторша отметила, что президент Украины "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - сказал Порошенко.

Дальше разговор прекратился силами охраны. Журналистку, по правилам форума, теперь могут лишить аккредитации.

Напомним, в феврале 2015 года во время очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе журналиста телеканала "РоSSия" вывели из минского Дворца Независимости за нарушение правил поведения.

После переговоров, когда их участники покидали Дворец независимости, журналистка телеканала "РоSSия-24" попыталась выкрикнуть вопрос к Порошенко. Он на него не ответил и не остановился, а охранник прижал журналистку к себе, закрыв ей таким образом рот, и сказал: "Тише, тише".

Ранее, перед началом встречи "нормандской четверки" в Минске произошел инцидент с репортером LifeNews и украинскими журналистами. Представитель роSSийского пропагандистского телеканала набросился на журналистку "1+1" Ольгу Кошеленко и громко крикнул "Гав!".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко обсудил с Рютте санкции против РФ и пригласил его в УкраинуПорошенко обсудил с Рютте санкции против РФ и пригласил его в Украину
Порошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборахПорошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборах
Порошенко в Давосе обсудил возвращение из Швейцарии активов экс-чиновниковПорошенко в Давосе обсудил возвращение из Швейцарии активов экс-чиновников
Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в УкраинеПорошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине
Порошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном судеПорошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном суде
Порошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 годуПорошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году
Порошенко обсудил с Лагард назначение главы НБУПорошенко обсудил с Лагард назначение главы НБУ
Порошенко призвал Израиль признать Голодомор геноцидомПорошенко призвал Израиль признать Голодомор геноцидом
Порошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на ДонбассеПорошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе
Порошенко провел переговоры с ВолкеромПорошенко провел переговоры с Волкером
Последние новости
Подгружаем последние новости