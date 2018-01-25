Волкер: закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям

"Там просто говорится то, что мы видим собственными глазами".

Волкер: закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям
Курт Волкер
Фото: US Embassy in Ukrainе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что принятый накануне Верховной Радой закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям.

"Относительно закона о реинтеграции, то, знаете, я не думаю, что он что-то меняет в этом контексте. Ситуация - такая же, как и была. РоSSийский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится то, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны", - отметил Волкер в интервью "Радио "Свобода".

"Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. А то, что там нет упоминания про "Минск", не означает, что он противодействует "Минску". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашения. Как по мне, нужно, чтобы и роSSийская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия, такого, как мы видели в прошлые сутки [23 января], - добавил он.

Напомним, неделю назад Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией. Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Министерство иностранных дел РоSSии заявило, что документ "хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и "нормандский формат".


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