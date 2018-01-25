Международная коалиция уничтожила штаб-квартиру ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Убиты около 150 джихадистов.

Фото: inquisitr.com

В результате бомбардировки штаб-квартира и командный центр группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) возле города Аль-Шкафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор были уничтожены.

Об этом заявил командир специальных сил Международной антитеррористической коалиции генерал-майор армии США Джеймс Джеррард, сообщает BBC.

"Объекты уничтожены в результате прицельных авиаударов 20 января, при этом погибли от 145 до 150 боевиков группировки", - сказал Джеррард.

По словам генерала, мирные жители в результате удара не пострадали. Отмечается, что авиаударам предшествовала разведывательная операция, к которой были привлечены бойцы Сирийских демократических сил.

По подсчетам антитеррористической коалиции, группировка ИГИЛ уже потеряла 98% территории, захваченной в Ираке и Сирии в 2014 году. Сейчас под контролем боевиков остались несколько пустынных районов в Сирии.

Напомним, международная коалиция во главе США была создана в 2014 году в ответ на действия группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке. В 2016 началось освобождение захваченных исламистами территорий.

Как сообщалось в конце декабря, в ИГИЛ осталось менее тысячи боевиков.