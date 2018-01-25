Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму

"Нынешняя власть Крыма понятия не имеет, что такое права и свободы человека".

Фото: ecb.europa.eu

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 24 января выступили в Европарламенте на слушаниях, посвященных ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Они резко раскритиковали действия РоSSии на территории украинского полуострова.

"Даже при беглом и поверхностном изучении складывается впечатление, что нынешняя власть Крыма понятия не имеет, что такое права и свободы человека или народа. Сотни облав и обысков, сотни задержаний и арестов, сотни административных арестов и штрафов, сумма которых исчисляется миллионами рублей. Десятки людей похищены при участии власти и парамилитарных организаций, созданных этой же властью. Некоторые из похищенных найдены убитыми со следами издевательств и пыток. Десятки политически мотивированных уголовных дел, десятки осужденных, большинство из которых - на большие сроки: 5 лет, 15, 20 и даже 22 года. Десятки обвиняемых на стадии так называемых судебных разбирательств. Постоянное давление на адвокатов, ограничение деятельности журналистов, провокации, запрет деятельности представительного органа крымских татар Меджлиса крымскотатарского народа", - рассказал Умеров.

Он считает, что международное сообщество должно давить на РоSSии санкциями и бойкотом.

"Пока РоSSия без каких-либо условий не оставит в покое Украину, не уберется из Крыма и Донбасса, ни в коем случае не ослаблять и тем более не отменять экономические санкции; продолжать политическое давление в виде заявлений, докладов, резолюций; объявить бойкот РоSSии в спортивных и культурных мероприятиях. Экономические санкции и бойкот необходимо усиливать и расширять до тех пор, пока они не станут эффективными настолько, что РоSSия сама откажется от Крыма и уйдет из Донбасса", - заявил Умеров.

Он также призвал членов Европарламента всегда помнить, что "сейчас – это Украина, а завтра это может быть территория и вашей страны".

Ахтем Чийгоз тоже заявил о многочисленных нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму. По его словам, на полуострове сейчас происходит террор.

"Сегодня гражданин Украины в Крыму - это угроза жизни себе, своим близким. Сегодня аресты в Крыму - это проявление безжалостного террора со стороны государства РоSSии. Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они сегодня насаждают страх и взрослым, и детям, чтобы помнили, покорились и превратились в быдло, чтобы не смели даже говорить о каких-то правах. За что? За то, что мы десятки лет пользуемся правом, которое разработало международно сообщество, правом ненасильственной борьбы отстаивать свое право на жизнь, Родину и свободу", - сказал он.

По его мнению, Крым стал колонией РоSSии. "Это не часть территоррии, это колония РоSSии. Сегодня там не мост строится, это дьявольский мост. Сегодня там не дорога - я ее называют дорогой смерти. Там уничтожается историческое наследие, там экология уже находится в том состоянии, которое нам потом предстоит столетиями исправлять", - заявил он.

Напомним, что Чийгоз и Умеров были приговорены оккупационными властями Крыма к лишению свободы по разным обвинениям. В октябре прошлого года РоSSия отпустила их при вмешательстве Турции.